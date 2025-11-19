Ressources Dans la même catégorie

Documentaire SHOAH – Deuxième époque Pendant onze ans, Claude Lanzmann a voyagé à travers l’Europe et rencontré des témoins de l’Holocauste, victimes et bourreaux....

Documentaire SHOAH – Première époque Pendant onze ans, Claude Lanzmann a voyagé à travers l’Europe et rencontré des témoins de l’Holocauste, victimes et bourreaux....

Documentaire Haig contre Ludendorff L’offensive allemande lors de la bataille de la Somme en mars 1918 fut la dernière grande contre-attaque menée par...

Article Les 5 grandes dates de la 1ère guerre mondiale La Première Guerre mondiale, ou Grande Guerre, a remodelé la carte du monde et l’âme des nations. Elle fut...

Podcast Le jour où la gauche est devenue plurielle Il y a 30 ans, Jacques Chirac prenait le monde politique de court en annonçant la dissolution de l’Assemblée...

Documentaire La presse clandestine sous l’occupation : colonne vertébrale de la résistance Le récit de la vie de la presse sous l’occupation et de sa libération. En 1940, dès l’invasion allemande,...

Podcast La survivante du vol 367 Le 26 janvier 1972, le vol JAT Yugoslav Airlines 367 relie Copenhague à Belgrade. Après quasiment une heure sans...

Documentaire Le dernier complot de Staline En janvier 1953, la Pravda accuse des médecins juifs d’avoir comploté contre Staline. Ce prétendu « complot des blouses...

Documentaire 39-45, les grandes batailles – Les sous marins Nazis Les sous-marins allemands U-Boots étaient particulièrement redoutés des Britanniques, qui ont failli perdre la guerre face à leurs assauts...

Documentaire Que pensaient les jeunes allemands d’Hitler ? Dans les années 1930 et 1940, les opinions des jeunes Allemands sur Hitler étaient diverses et dépendaient de nombreux...

Documentaire Les territoires de l’été | Faire l’histoire La panoplie du parfait vacancier a-t-elle toujours eu le parasol pour effigie ? Elsa Devienne nous raconte l’histoire sociale et...

Documentaire Les héros irradiés, histoires de la guerre froide 11 mars 1958. Le contrôleur ferroviaire Walter Gregg travaille dans son garage lorsqu’il est surpris par une explosion assourdissante....

Documentaire La grande bataille de Stalingrad La bataille de Stalingrad désigne les combats du 17 juillet 1942 au 2 février 1943, pour le contrôle de...

Documentaire De Gaulle, histoire d’un géant Ce film retrace son parcours, de sa naissance en 1890 à son enterrement à Colombey-Les-Deux-Eglises en 1970. Cette épopée...

Documentaire Le temps de la destruction | Le temps des ouvriers | Episode 4 Stan Neumann déroule sur plus de trois siècles l’histoire du monde ouvrier européen. Dernier volet : dans les années...

Documentaire Dangers dans le ciel – Preuves explosives, vol 182 Air India Le 23 juin 1985, un Boeing 747 d’Air India disparaît des écrans radars en plein vol. L’avion vient d’être...

Documentaire Nazi Titanic, incroyable propagande #1 En 1942, Joseph Goebbels supervisa la réalisation d’un ambitieux film de propagande nazie consacré au naufrage du Titanic et...

Documentaire 1950 -1990 : le scandale des armées secrètes de l’Otan Alors que l’Europe est progressivement scindée en deux blocs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains...