Pendant onze ans, Claude Lanzmann a voyagé à travers l’Europe et rencontré des témoins de l’Holocauste, victimes et bourreaux....
Pendant onze ans, Claude Lanzmann a voyagé à travers l’Europe et rencontré des témoins de l’Holocauste, victimes et bourreaux....
L’offensive allemande lors de la bataille de la Somme en mars 1918 fut la dernière grande contre-attaque menée par...
La Première Guerre mondiale, ou Grande Guerre, a remodelé la carte du monde et l’âme des nations. Elle fut...
Il y a 30 ans, Jacques Chirac prenait le monde politique de court en annonçant la dissolution de l’Assemblée...
Le récit de la vie de la presse sous l’occupation et de sa libération. En 1940, dès l’invasion allemande,...
Le 26 janvier 1972, le vol JAT Yugoslav Airlines 367 relie Copenhague à Belgrade. Après quasiment une heure sans...
En janvier 1953, la Pravda accuse des médecins juifs d’avoir comploté contre Staline. Ce prétendu « complot des blouses...
Les sous-marins allemands U-Boots étaient particulièrement redoutés des Britanniques, qui ont failli perdre la guerre face à leurs assauts...
Dans les années 1930 et 1940, les opinions des jeunes Allemands sur Hitler étaient diverses et dépendaient de nombreux...
La panoplie du parfait vacancier a-t-elle toujours eu le parasol pour effigie ? Elsa Devienne nous raconte l’histoire sociale et...
11 mars 1958. Le contrôleur ferroviaire Walter Gregg travaille dans son garage lorsqu’il est surpris par une explosion assourdissante....
La bataille de Stalingrad désigne les combats du 17 juillet 1942 au 2 février 1943, pour le contrôle de...
Ce film retrace son parcours, de sa naissance en 1890 à son enterrement à Colombey-Les-Deux-Eglises en 1970. Cette épopée...
Les alliés parviennent à rejoindre Berlin. L’armée Nazie, encerclée et piégée, se prépare au combat. Elle mettra ses dernières...
Stan Neumann déroule sur plus de trois siècles l’histoire du monde ouvrier européen. Dernier volet : dans les années...
Le 23 juin 1985, un Boeing 747 d’Air India disparaît des écrans radars en plein vol. L’avion vient d’être...
En 1942, Joseph Goebbels supervisa la réalisation d’un ambitieux film de propagande nazie consacré au naufrage du Titanic et...
Alors que l’Europe est progressivement scindée en deux blocs à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains...
Second volet de cette histoire captivante de l’organisation afro-américaine de lutte contre la suprématie blanche et le capitalisme. En 1969,...
