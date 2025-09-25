Retrouvez l’intégralité du podcast « L’Heure H » sur RTBF Auvio : https://bit.ly/heureh
Le 4 juin 1913, en plein Derby d’Epsom, une femme surgit sur la piste et se jette sous les sabots du cheval du roi George V. Elle s’appelle Emily Davison, militante suffragette, et son geste marque un tournant dans le combat pour le droit de vote des femmes anglaises. Ce combat s’est d’abord mené pacifiquement, dès la fin du XIXe siècle, sous l’impulsion de Millicent Fawcett et des Suffragistes. Mais face à l’immobilisme du pouvoir, Emmeline Pankhurst fonde en 1903 un mouvement plus radical : les Suffragettes. Sabotages, affrontements avec la police, grèves de la faim… la lutte devient physique et politique. En 1910, la répression atteint son apogée lors du Black Friday, marqué par des violences sexuelles massives. Trois ans plus tard, Davison se sacrifie pour marquer les esprits. En 1928, les femmes britanniques obtiennent enfin le droit de vote. Mais leur combat, fait de divisions, de courage et de sang, résonne encore aujourd’hui.