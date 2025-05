Documentaire

Tous les Chemins font escalent à Meschers sur Gironde station balnéaire de la Côte de Beauté. Nous sommes dans le département de la Charente Maritime. Sur la carte de la Nouvelle Aquitaine, Meschers se situe à 10km au sud de Royan et 70km de La Rochelle. Principale agglomération et chef-lieu du canton de Saintonge Estuaire, cet ancien petit village de pêcheurs du Royannais s’est métamorphosé en station balnéaire réputée au tournant des xixe et xxe siècles, au moment de la grande vogue des bains de mer. Elle est aujourd’hui un centre commercial et touristique actif et une commune résidentielle de la grande banlieue de Royan à découvrir grâce à la