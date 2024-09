Documentaire

Les pêcheurs ne veulent pas y mettre les pieds. Le gardien du phare n’a pas survécu aux morsures. L’île de Queimada Grande, en français l’île de la grande brûlure dans l’Etat de Sao Paulo au Brésil a une réputation sulfureuse. La faute aux 2500 cobras qui vivent sur cet îlot d’à peine 23 hectares. C’est la densité de serpents la plus importante au monde ! Ces cobras font partie des espèces les plus venimeuses de la planète. Seuls les herpétologistes de l’institut Butantan de Sao Paulo ont le droit d’accoster sur cette île. Espérance de vie si l’un de ces serpents vous mord : deux heures à peine. Mais ce cobra n’est pas qu’un redoutable tueur, les protéines contenues dans son venin servent à la fabrication de plusieurs médicaments, notamment un qui combat l’hypertension. Les laboratoires pharmaceutiques s’arrachent ce trésor de la nature et envoient leurs scientifiques jouer les Indiana Jones pour récolter les serpents, à leurs risques et périls…. Un documentaire de Véronique Veber et Jérôme Teigné, production France 3 pour Thalassa.