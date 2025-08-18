Documentaire

Situé face à Madagascar, le Mozambique a longtemps souffert d’une violente guerre civile.

La paix revenue, le pays est désormais en passe de devenir une des destinations préférées des amateurs de grande nature.

De nombreux projets de tourisme durable se développent autour d’une faune et d’une flore extraordinaires, parmi lesquels, éléphants, requins-baleines, bush sauvage, plantations de thé et mangroves. Des plages de Tofo aux forêts les plus sauvages du nord du pays, le Mozambique arbore des paysages magnifiques préservés de toute empreinte humaine.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Mozambique, une aube africaine »

Réalisation : Pascal Vasselin

