Documentaire

De plus en plus de familles utilisent des caméras pour surveiller ce qui se passe dans les résidences et dans les CHSLD où sont hébergés leurs vieux parents. Les caméras, qu’elles soient cachées ou bien visibles causent des crises, dans la vie des résidents et des employés qui s’en occupent. Deux histoires, et des images exclusives, nous montrent que la maltraitance peut être partout, même là où on ne la soupçonnait pas. Faut-il permettre ou interdire ces caméras qui dérangent? Un documentaire de Madeleine Roy, Benoit Michaud, Catherine Varga