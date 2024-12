Documentaire

Ce sont un peu les nouveaux bougnats de Paris. Selon les agents immobiliers spécialisés, 40% des café-tabac ou PMU vendus en région parisienne sont rachetés par des Chinois. Pour la plupart, ils viennent de la même ville de Chine, Whenzhou. Aux yeux de ces immigrants de fraiche date, le bar tabac ou le PMU, c’est un des plus sûrs moyens de gagner de l’argent vite et sans savoir-faire particulier. Pour eux, c’est aussi un métier particulièrement valorisant. Pour les clients c’est l’assurance de commerces ouverts plus tôt le matin, plus tard le soir, et 7 jours sur 7. Pour les services de police qui doivent donner leur agrément aux transactions sur les PMU, le contrôle des fonds qui financent ces rachats est devenu un nouveau casse tête. Documentaire réalisé par Elvire Berahya-Lazarus, montage de Julien Mesquite