Documentaire

Les nouvelles générations de smartphones se succèdent à un rythme effréné. Mais il faut y mettre le prix : un téléphone dernier cri peut dépasser les 1000.- CHF. On trouve cependant aussi des téléphones intelligents à moins de 100.- CHF. Au moment de changer son téléphone, cela vaut la peine de le choisir en fonction de ses besoins. Il faut avant tout être conscient que le budget va déterminer les performances de l’appareil. Selon les professionnels, au-delà du prestige de la marque, il semble que le prix élevé d’un appareil peut se justifier par la qualité de ses composants, comme la résolution et la luminosité de l’écran, par exemple. Les batteries sont aussi plus performantes dans les appareils haut de gamme. A contrario, la qualité des photos, de l’image et du son des vidéos sera moindre si l’on choisit un téléphone bon marché. La mémoire de stockage d’un tel appareil sera en outre souvent modeste, ce qui risque de limiter l’utilisation du téléphone. Même avec une utilisation très basique de son téléphone, les photos et les vidéos reçues sur WhatsApp, par exemple, vont au fil des messages occuper une part de mémoire importante. En conclusion, il est essentiel de s’informer dans les commerces spécialisés et de prendre le temps de comparer les modèles à disposition sur le marché. Plutôt que viser un téléphone neuf, il est aussi possible d’opter pour un téléphone d’occasion qui offre un rapport qualité/prix intéressant. Le marché des smartphones reconditionnés commence à se développer pleinement en Suisse. Au rayon des nouveautés, on a vu apparaître les appareils compatibles avec la 5G. Mais est-ce que cela vaut la peine d’investir dans un tel appareil ? Pour en parler, Linda Bourget a invité Anouch Seydthagia, journaliste au journal Le Temps et spécialiste de nouvelles technologies. Qui dit téléphone portable, dit petits écouteurs qui se glissent dans les oreilles. ABE a fait analyser 10 modèles d’écouteurs pour smartphones dans un laboratoire britannique. Avec l’arrivée des tests rapides, il n’y a plus besoin d’attendre deux jours pour obtenir le résultat d’un test. Il est possible de se faire tester en pharmacie et le résultat est disponible en 15 minutes. A côté des règles à observer en cas de test positif, quels sont les droits et devoirs des personnes qui ont été en contact avec une personne contaminée ? Les explications de Viviane Gabriel.