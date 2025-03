Documentaire

À la Rochelle, Cyndia et Romain ont tout ce dont ils rêvaient : un pavillon coquet et un beau bébé, et garée devant chez eux, ils ont aussi une voiture une citadine Turbo Diesel, traction avant, 4 cylindres en ligne, 53 chevaux sous le capot, avec autoradio et boîte manuelle. Il est vrai qu’elle roule depuis plus de 20 ans, affiche 283000 kilomètres au compteur et vit probablement ses dernières heures. Pour trouver leur voiture de famille, Cyndia et romain partent à 300 km de chez eux, à Lorient en Bretagne. Pour la première fois de leur vie ils tentent leur chance à une vente aux enchères. Dans cet entrepôt sont vendues chaque semaine des voitures d’occasion provenant de sociétés qui renouvellent leur parc automobile. Aujourd’hui il y en a 300. Pour tous les goûts et à tous les prix.