Documentaire

La sécurité sociale enregistre un déficit de 13 milliards d’euros. Une des raisons ? La fraude ! Assurés, professionnels de santé ou encore employeurs, ils sont nombreux à tricher ! Une triche qui coûte chaque année des milliards d’euros au contribuable ! Pour tenter d’endiguer ce fléau, l’état a mis en place de nombreuses cellules de contrôles.

Mais sont-elles réellement efficaces ? Peut-on vraiment venir à bout de la fraude ? Nous avons suivi pendant plusieurs semaines, les différents organismes de contrôle. Police, agents de l’URSSAF ou encore contrôleurs de la caf, tous luttent avec acharnement contre ceux qui détournent l’argent de l’Etat. Mais, une lutte qui n’est pas sans difficulté. Et pour s’en rendre compte, il suffit de rencontrer ceux qui fraudent !



Un documentaire de Afida Guerziz