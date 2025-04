Documentaire

Quand on roule sur ses 75 printemps, qu’on gambade comme une jeune fille à presque 2000 mètres d’altitude, on ne s’inquiète plus de ce grand cône fûmant qu’on a au-dessus de la tête. C’est comme ça. Trisno, glaneuse de bois, n’a pas peur du Mérapi que les vulcanologues considèrent pourtant comme l’un des volcans les plus actifs et des plus dangereux de la Planète. Documentaire de Franck CUVELIER