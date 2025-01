Documentaire

Le soufre est utilisé pour la fabrication des allumettes, du savon et des engrais. Egalement employé pour blanchir le sucre, il se révèle incontournable dans notre quotidien. L’Indonésie est un important pays producteur de soufre. Sur les flancs du volcan Kawah Ijen, les mineurs extraient entre 8 et 10 tonnes de ce minerai par jour. Situé à l’est de l’île de Java, ce site est nimbé de vapeurs d’acide chlorhydrique et d’acide sulfurique. Le travail s’effectue dans des conditions extrêmes : au péril de leur vie, les travailleurs évoluent près du lac le plus acide au monde. Pendant 7 jours, le documentariste Sebastian Perez Pezzani partage leur quotidien, à proximité de la plus importante réserve naturelle de soufre d’origine volcanique.

Un documentaire de Gaël MOCAËR, Sebastian PEREZ

Première diffusion : 2017