Documentaire

C’est un métier que l’on pensait un temps disparu. Mais depuis quelques années, la tendance s’est inversée. La barbe est revenue à la mode et les barbiers aussi. On en compte désormais des milliers dans tout le pays car aujourd’hui, plus des 2/3 des 25/34 ans portent la barbe. Pour les grandes chaînes de coiffure mais aussi pour les petits salons de province, c’est devenu un service quasiment obligatoire à offrir à leurs clients. Et la profession a même désormais ses stars, comme Sarah Daniel-Hamizi, 42 ans, alias la barbière de Paris qui au départ a dû se battre pour exercer ce qui était considéré comme un métier d’homme.Réalisateur : Creutzer,Emmanuel