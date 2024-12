Documentaire

Quel fruit incarne le mieux l’été que le citron ? Emblème de la ville de Menton dans le sud-est de la France, il évoque les paysages typiques du midi, la douceur et la volupté d’une région sur lequel le soleil ne se couche jamais.

Si l’origine du citron est peu connue, on sait qu’il nous vient d’Asie et qu’il serait né d’une hybridation entre le pamplemousse, la lime et le cédrat, quelque part sur les contreforts de l’Himalaya. Il a ensuite beaucoup voyagé. Dès le Xème siècle donc, le citron est utilisé comme un adjuvant pour soigner des petites infections ou de plus graves maladies.

En France, il faudra attendre un peu pour que le fruit soit réellement reconnu à sa juste valeur. Louis XIV, en plein période d’engouement de la noblesse pour les produits exotiques, fait implanter des citronniers pour agrémenter son orangerie à Versailles.

Depuis le citron s’est fait une place sous le soleil de Provence et de Corse, ainsi que dans les habitudes alimentaires des Français. Ces derniers temps, le citron est devenu très à la mode. On le dit «détoxifiant», bon pour le système cardiovasculaire, excellent pour purifier la peau, renforcer les ongles et les cheveux, il aiderait selon certains à perdre du poids, préviendrait les risques d’infection, et protègerait même du cancer !

Les magazines, les diététiciens nous le disent : tout est bon dans le citron ! Alors le citron est-il l’aliment parfait ? Le chaînon manquant dans notre quête d’une alimentation enfin saine ?

Réalisateur : Gabrielle Dréan