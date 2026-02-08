Le Salon de la Pâtisserie à Paris Porte de Versailles est un événement gourmand qui attire les passionnés de pâtisserie. Des amateurs aux chefs renommés, tous se réunissent pour célébrer cette forme d’art sucrée. L’événement est organisé par Zacharie Bencadra, qui a investi beaucoup pour sa réalisation. Il est soutenu par des pâtissiers célèbres, comme Pierre Herm. Des exposants, des accessoires de pâtisserie aux créations uniques, y participent, et un concours de pâtissiers amateurs est également au programme. Francis, l’un des participants, est déterminé à gagner avec son dessert au chocolat.