Documentaire

La plus grande collection de vin d’Alsace au monde se trouve au Château de Kientzheim, en Alsace, France. Cette collection est composée de plus de 40 000 bouteilles de vin, allant du XVIIe siècle à nos jours, provenant de plus de 2 000 producteurs différents de la région alsacienne.

Le Château de Kientzheim abrite également un musée du vin qui présente l’histoire de la viticulture en Alsace et la production de vin dans la région. Il propose également des dégustations de vin et des visites de cave pour les visiteurs intéressés.