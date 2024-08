Documentaire

Lancée en octobre 2021, la sonde Lucy est en route pour un lointain voyage vers les astéroïdes troyens, piégés dans l’orbite de Jupiter. Avec cette mission, la Nasa cherche à en apprendre plus sur les corps célestes lors de la formation du Système solaire.

Découverts au XXe siècle dans l’orbite de Jupiter, les astéroïdes dits « troyens », car baptisés des noms de héros de l’Iliade, constituent un groupe de quelque 7 000 corps célestes qui n’ont jamais été explorés à ce jour. Lancée à l’automne 2021 par la Nasa, et nommée en référence au fossile d’australopithèque qui a révolutionné notre connaissance des origines humaines, la sonde spatiale Lucy devrait en survoler six – Eurybate, Polymèle, Leucos, Oros, Patrocle et Ménétios – entre août 2027 et mars 2033. Pesant 1,5 tonne, elle voyage grâce à deux immenses panneaux solaires de 7 mètres de diamètre, avec à son bord un spectromètre-imageur fonctionnant dans le visible et le proche infrarouge, une caméra à haute résolution ainsi qu’un spectromètre capable d’observer dans l’infrarouge thermique. Ces trois instruments devraient permettre de déterminer la composition de la surface des astéroïdes, leur géologie, leurs caractéristiques générales et détecter leurs éventuels satellites ou anneaux.

De sa conception en 2019 jusqu’à son lancement, depuis cap Canaveral le 16 octobre 2021, ce documentaire suit les grandes étapes de l’élaboration et de la fabrication de la sonde spatiale Lucy. Suivant de mois en mois les principaux scientifiques qu’elle a mobilisés, en premier lieu les planétologues Matt Cox et Cathy Olkin, un documentaire captivant sur une mission d’exploration pensée pour affiner notre connaissance des premiers corps célestes apparus lors de la formation du Système solaire.

Documentaire (Australie, 2022, 56mn)

