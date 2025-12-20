-
Conférence
Les premières détections d’ondes gravitationnelles et les cartographies de l’ombre du trou noir central de la galaxie Messier 87...
-
Conférence
Au cours de cette intervention passionnante, Patrick Lécureuil nous guide à travers le cycle de vie des étoiles, depuis...
-
Documentaire
Depuis des milliards d’années, la lumière sculpte le cosmos. Elle raconte son histoire : celle de l’Univers. Étoiles, galaxies,...
-
Article
L’augmentation notable de la fréquence et de l’intensité des aurores boréales et australes, ces spectaculaires draperies de lumière polaire,...
-
Conférence
C’est à un véritable voyage visuel à travers l’Univers connu que Christophe Galfard vous invite. En partant de la...
-
Conférence
Découvrez le sujet fascinant des exo-Terres, des exoplanètes semblables à notre Terre. Avec Thomas J. Fauchez.
-
Podcast
Où que vous soyez sur Terre, la Lune nous regarde, nous fixe H24. Elle nous montre à chaque fois...
-
Conférence
Le 25 décembre 2021, le plus puissant télescope jamais construit s’envole dans l’espace en quête du premier matin du...
-
Documentaire
Après avoir découvert la Guyane et les installations du Centre Spatial Guyanais (CSG) , Fred et Jamy restent à...
-
Documentaire
Que se passait-il avant le Big Bang ? À cette question simple, il pourrait y avoir une réponse belle,...
-
Documentaire
\r\nAlors que la NASA compte envoyer un homme sur Mars, le professeur Singer explique comment il pourrait y recréer...
-
Documentaire
Le temps, c’est comme les bonnes choses, cela a peut-être une fin. Selon des astrophysiciens américains et japonais, notre...
-
Documentaire
Un satellite naturel est un objet céleste en orbite autour d’une planète ou d’un autre objet plus grand que...
-
Documentaire
Découvrez les secrets de l’étoile qui a donné naissance à la Terre grâce à des documents exceptionnels, des interviews...
-
Documentaire
Perseverance est le tout dernier astromobile conçu par la Nasa pour explorer Mars. Une merveille de technologie qui devrait...
-
Documentaire
Nous irons au-delà de la Terre, au télescope spatial James Webb qui examine en détail l’espace. En suivant son...
-
Conférence
La planète Mars est un autre monde fascinant à la fois par ses différences et ses similarités avec la...
-
Documentaire
Dans cet avenir fantasmé, l’espèce humaine serait capable de s’installer durablement sur les planètes orbitant autour de lointaines étoiles.
-
Documentaire
Quelles sont les molécules en rotation avant la naissance d’une étoile ? Quels gaz entrent dans sa composition ?...
-
Documentaire
Ce documentaire offre une découverte de la Terre vue de l’espace grâce à une caméra haute définition, ainsi qu’un...