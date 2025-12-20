Conférence

L’eau dans le système solaire n’existe jamais à l’état liquide, excepté sur la Terre. Par contre, il est admis depuis les missions spatiales Galileo et Cassini que de nombreuses lunes de Jupiter et Saturne possèdent des océans en profondeur. La plupart de ces océans sont piégés entre deux épais manteaux glacés, mais Europe, lune de Jupiter posséderait un océan en contact avec les roches sous-jacentes, de façon similaire aux océans terrestres. De telles conditions sont extraordinaires du point de vue de l’exobiologie et justifient l’envoi de futures missions spatiales.

La nature, les caractéristiques, et la future exploration des océans extraterrestres feront l’objet de cette conférence.

Avec Olivier Grasset.