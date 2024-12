Conférence

Le « vivant » existe-t-il ailleurs que sur ce minuscule îlot cosmique qu’est la Terre ? L’exploration spatiale du système solaire, et la caractérisation des « systèmes exoplanétaires », révèlent une extraordinaire diversité, non anticipée : notre planète, née d’une longue chaîne d’événements fortuits et de hasards, serait unique, et le vivant terrien par essence. L’humanité est un exemple fascinant du rôle des contingences dans l’évolution. Le concevoir ouvre des perspectives et nous offre une responsabilité inédite face aux défis qui se dressent.