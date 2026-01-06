Ressources Dans la même catégorie

Article 4 infos insolite sur Mars Mars fascine depuis des siècles, entre rêves de conquête spatiale et découvertes scientifiques. Si vous pensiez tout savoir sur...

Conférence À la recherche de planètes extrasolaires En février 2018, on comptait presque 4000 exoplanètes détectées. Si ce nombre témoigne de l’étendue des découvertes en quelques...

Documentaire Les trous noirs supermassifs Malgré les nombreuses avancées scientifiques, l’univers renferme encore des secrets et paraît bien mystérieux. La théorie de la relativité...

Documentaire Vénus, mort d’une planète Comparable à la Terre en matière de taille, de masse, de composition et de proximité avec le Soleil, Vénus...

Documentaire Exoplanètes, des nouveaux mondes par milliers C’est une aventure extraordinaire qui a débuté il y a 20 ans. Une aventure qui pourrait changer le cours...

Article 4 infos insolites sur Mercure Mercure occupe une place singulière dans notre système solaire, telle une petite bille de fer oubliée aux portes d’une...

Documentaire Pourquoi certaines planètes ont-elles des anneaux et d’autres non ? En 1848, l’astronome Édouard Roche se posait la question en observant Saturne. Plus de 150 ans plus tard, la...

Documentaire Copernic et Cassini, deux astronomes en avance sur leur temps Leurs découvertes respectives ont pavé la voie à des siècles de recherche et de progrès dans le monde entier.

Documentaire Planètes venues d’ailleurs Le futur forcera peut-être l’espèce humaine à quitter la Terre en quête de planètes plus accueillantes. Mais lesquelles seraient...

Documentaire C’est pas sorcier – Les exoplanètes Des planètes en dehors du système solaire, des nouveaux mondes qui tournent autour d’autres étoiles que le soleil… Les...

Documentaire Qu’est-ce que l’espace ? Qu’est-ce que l’espace nous a propose de découvrir notamment que 70% de l’univers serait composé d’énergie sombre. Les physiciens...

Conférence La chimie de la région des formations d’étoiles Les origines de la vie sur Terre restent encore une énigme pour les chercheurs. L’eau ainsi que certaines molécules...

Documentaire L’astrologie, l’énigmatique science des astres L’astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l’interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations...

Conférence La forme de l’espace, des trous noirs à l’Univers chiffonné Quelle est la forme de l’univers ? Est-il fini ou infini, continu ou discontinu, lisse ou chiffonné ? Est-il...

Documentaire Au coeur du cosmos – Irrésistible attraction \r

\r

Le professeur Brian Cox révèle comment les principes scientifiques les plus fondamentaux et les lois expliquent non seulement l’histoire...

Documentaire Est-il possible de vivre sur mars ? La possibilité de vie sur la planète Mars est une hypothèse historique formulée en raison de la proximité et...

Conférence Les rovers martiens, de Curiosity à Perseverance (et Zuhrong) Stéphane le Mouélic, ingénieur de recherche au CNRS, retrace l’histoire des rovers martien et nous explique leur rôle dans...

Documentaire C’est pas sorcier – Le système solaire Des Canaries à Meudon, l’équipe de C’est pas sorcier nous fait voyager au coeur du système solaire, composé du...

Documentaire Robots d’exploration | L’odyssée interstellaire Dans l’immensité du cosmos, la vie pourrait-elle se développer sur une autre planète que la Terre ? Dernier volet...