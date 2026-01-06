Mars fascine depuis des siècles, entre rêves de conquête spatiale et découvertes scientifiques. Si vous pensiez tout savoir sur...
En février 2018, on comptait presque 4000 exoplanètes détectées. Si ce nombre témoigne de l’étendue des découvertes en quelques...
Malgré les nombreuses avancées scientifiques, l’univers renferme encore des secrets et paraît bien mystérieux. La théorie de la relativité...
Comparable à la Terre en matière de taille, de masse, de composition et de proximité avec le Soleil, Vénus...
C’est une aventure extraordinaire qui a débuté il y a 20 ans. Une aventure qui pourrait changer le cours...
Mercure occupe une place singulière dans notre système solaire, telle une petite bille de fer oubliée aux portes d’une...
En 1848, l’astronome Édouard Roche se posait la question en observant Saturne. Plus de 150 ans plus tard, la...
Leurs découvertes respectives ont pavé la voie à des siècles de recherche et de progrès dans le monde entier.
Le futur forcera peut-être l’espèce humaine à quitter la Terre en quête de planètes plus accueillantes. Mais lesquelles seraient...
Des planètes en dehors du système solaire, des nouveaux mondes qui tournent autour d’autres étoiles que le soleil… Les...
Qu’est-ce que l’espace nous a propose de découvrir notamment que 70% de l’univers serait composé d’énergie sombre. Les physiciens...
Les origines de la vie sur Terre restent encore une énigme pour les chercheurs. L’eau ainsi que certaines molécules...
L’astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l’interprétation symbolique des correspondances supposées entre les configurations...
Quelle est la forme de l’univers ? Est-il fini ou infini, continu ou discontinu, lisse ou chiffonné ? Est-il...
\r\n\r\nLe professeur Brian Cox révèle comment les principes scientifiques les plus fondamentaux et les lois expliquent non seulement l’histoire...
La possibilité de vie sur la planète Mars est une hypothèse historique formulée en raison de la proximité et...
Stéphane le Mouélic, ingénieur de recherche au CNRS, retrace l’histoire des rovers martien et nous explique leur rôle dans...
Des Canaries à Meudon, l’équipe de C’est pas sorcier nous fait voyager au coeur du système solaire, composé du...
Dans l’immensité du cosmos, la vie pourrait-elle se développer sur une autre planète que la Terre ? Dernier volet...
\r\n\r\nL’altitude de 120 km marque la limite où les effets atmosphériques deviennent notables durant la rentrée atmosphérique. La ligne...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site