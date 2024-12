Documentaire

Comment peut-on expliquer le pouvoir des guérisseurs ? Arnaque ou talents surnaturels et mystérieux ? La Suisse romande compte près de trois cents guérisseurs et ils croulent sous les demandes. Verrues, sciatiques, arthrose, grâce à leur don, ils seraient capables de soigner de nombreux maux et maladies. Pour la première fois, patients, guérisseurs, médecins et scientifiques ont accepté de décortiquer cinq cas de guérisons miraculeuses. Enquête sur le super-pouvoir des guérisseurs romands.

Un reportage de Sabine Pirolt et Claudio Tonetti