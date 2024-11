Documentaire



C’est une agression aux effets redoutables qui peut défigurer à vie : l’attaque à l’acide. En France, les victimes se comptent heureusement sur les doigts d’une main, mais en Grande-Bretagne, c’est devenu un phénomène de société : plus de 600 agressions en un an. À Londres, c’est même plus d’une par jour ! Ce qui est terrible, ce sont les conséquences : l’acide brûle et fait fondre littéralement la peau, causant la plupart du temps des dommages irréversibles chez les victimes d’attaques. Des visages défigurés. Des vies brisées. 66’ a enquêté dans les gangs de l’est Londonien pour comprendre comment et pourquoi se développe aujourd’hui une telle folie ?

Réalisateur : Cohen Grégory, Barnier Grégory