Documentaire



Leslie, maman de Valerian et Zoé des jumeaux de 7 mois, compte sur la présence de Christelle. Cette jeune femme est payée en partie par la CAF pour soulager cette mère débordée. Comme Christelle, en France, 8000 techniciens de l’intervention sociale et familiale aident ainsi des parents dans l’éducation de leurs enfants et les tâches ménagères. Des « pompiers de la famille » qui interviennent aussi parfois sur injonction des services sociaux afin d’éviter un placement en famille d’accueil.