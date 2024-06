Documentaire



La troublante ressemblance du singe avec l’homme a marqué notre imaginaire, et donné naissance à de nombreuses croyances et représentations. Dans la religion hindoue, le singe est un personnage vénéré. À Bali, en Indonésie, la « danse du singe » raconte la victoire épique de Hanuman, le dieu singe, qui a délivré la reine Sita des griffes du maléfique Ravana, le dieu des démons. À Jodhpur, en Inde, les singes langur sont considérés comme les descendants des soldats d’Hanuman et comme une bénédiction pour la population. Dans la religion bouddhiste, l’image du singe est plus complexe. Esclave de ses désirs, il symbolise l’homme livré à ses propres pulsions animales. Un documentaire de Jérôme Ségur.