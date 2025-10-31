Documentaire

En sillonnant la terre des Pharaons, vers 450 avant notre ère, Hérodote proclame que l’Egypte est un don du Nil. Comme tout visiteur d’hier et d’aujourd’hui, il est frappé par le contraste entre la luxuriance des rives du grand fleuve et l’aridité du désert qui les entoure. Ces étendues inhospitalières recouvrent 96% du pays et seul un pour cent de la population y vit.

Le désert est aussi la porte d’entrée de nombreux envahisseurs étrangers et le domaine des nomades dont la sédentaire Egypte se méfie. Malgré la présence militaire, les égyptiens du Nil n’ont jamais réellement réussi à contrôler ce territoire aride : il reste aujourd’hui le lieu de tous les dangers et de la rébellion.

Documentaire : Trajectoires d’Egypte : Le désert

De : Richard LEBEAU et Romain FLEURY

Réalisation : Romain FLEURY

