Documentaire

Arrêter de travailler et vivre de ses rentes immobilières ! Cette possibilité ne serait aujourd’hui pas réservée aux héritiers mais accessible au plus grand nombre quels que soient leurs revenus… C’est en tous cas la promesse de « dizaines de coachs en investissement immobilier » qui font leur publicité sur YouTube ou les réseaux sociaux. Ils promettent un revenu important sans aller au bureau tous les matins ou simplement de compléter très largement une faible pension de retraite. Mais est-ce aussi simple ? Tout Compte Fait a suivi un pompier qui gagnait au départ 1500 euros par mois et qui a réussi à se constituer un patrimoine de dizaines d’appartements. Choix du lieu de l’investissement, sélection du logement, négociation du crédit, nous avons décrypté la méthode. Mais attention, investir dans l’n’est pas à la portée de tous et l’on peut facilement perdre sa chemise… Alors pour rassurer ces apprentis investisseurs, des coachs proposent donc leurs services contre rémunération. Sont-ils tous crédibles et fiables ? Un documentaire de Romain Perrot.