Qui n’a pas été tenté de revendre ses affaires sur internet pour arrondir ses fins de mois ? Il faut dire que le principe est simple : une photo, une annonce, on met le tout en ligne est c’est parti ! En deux clics on peut tout vendre sur la toile ! Mais attention, il faut être raisonnable car cela peut être considéré comme du travail dissimulé! Comment connaître les limites? Que risquent ceux qui abuseraient du système?
Réalisateur : Isabelle Thomelin