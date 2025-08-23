À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine. Elle se gorge ensuite de sang, dont elle absorbe jusqu’à cinq fois son poids.
Lors de sa longue migration annuelle, le puffin fuligineux plonge régulièrement pour se nourrir de krill.
Cet animal marin méconnu joue un rôle de nettoyeur, d’abri, et se défend grâce à l’éviscération.
C’est la première fois qu’un jeune spécimen de cératopsien est retrouvé avec de la peau à certains endroits.
Ces spécialistes des félins cherchent un léopard des neiges pour contribuer à sa préservation, une tâche ardue.
Les alevins de 8 cm de long remontent rivières et cascades jusqu’au lac où ils pourront se reproduire.
Cette caractéristique y est pour beaucoup dans le comportement des animaux.
Un corps longiligne surmonté d’une bosse graisseuse, une peau lâche et des oreilles tombantes: le Zébu est un animal...
L’homme n’a pas le monopole de la création. Les primates eux aussi savent utiliser les objets de leur environnement...
Aux Bahamas, Cristina Zenato a noué une relation particulière avec un requin.
Les dinosaures sont partout, ils sont effrayants et pourtant les enfants les adorent et connaissent leurs noms par cœur....
Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au...
Explorez les fonds marins à la rencontre de leurs plus belles créatures en compagnie d’un champion du monde de...
Le mégalion, ancêtre géant du lion, se mesure à l’ours à tête courte, un monstre de plus de 3...
La baleine bleue peut mesurer une trentaine de mètres de long, avec un cœur qui fait la taille d’une...
Fred part à la recherche de chevaux dans le plus prestigieux des haras nationaux, le Haras du Pin en...
Sur les côtes du Brésil, chaque année à la même période, les tortues olivâtres viennent pondre et permettre ainsi...
Les buffles synchronisent les naissances de leurs petits pour mieux résister aux attaques des lions. Mais ceux-ci les scrutent...
Les monstres marins ont-ils réellement disparus ? Malgré la précision croissante de nos connaissances, notre imaginaire continue d’enfanter des...
La relation entre l’homme et le loup a débuté il y a 15 000 ans. Mais comment, au fil...
En Australie, le koala n’est pas toujours mignon…
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site