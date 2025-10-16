Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Inflation : ces Français obligés de voler pour se nourrir Avec l’inflation des derniers mois, pour certains Français parmi les plus démunis, le vol dans les supermarchés serait devenu...

Documentaire Les Seychelles, l’héroïne et moi Les Seychelles sont connues comme un paradis tropical avec une industrie touristique de plusieurs millions de dollars. Mais au-delà...

Documentaire Homothérapies, conversion forcée À travers la parole de victimes et un travail d’infiltration journalistique, une enquête sidérante sur les organisations religieuses qui,...

Documentaire Venezuela sous-tension, la révolte gronde contre le régime socialiste Des magasins vides, une monnaie qui a perdu toute valeur, une population à bout de souffle et des hôpitaux...

Documentaire Turquie, le combat pour la liberté de Pinar Selk Depuis 25 ans, la justice turque s’acharne sur la sociologue franco-turque Pinar Selek, poursuivie pour un attentat. Réfugiée en...

Documentaire Gaza : la faim d’un monde Le 22 août 2025, l’état de famine est officiellement déclaré à Gaza. Les Nations unies, les agences humanitaires et...

Documentaire Afghanistan : l’impossible voyage des femmes De Paris à Kaboul, où leur témoignage a été filmé clandestinement, de jeunes Afghanes témoignent de leur vie recluse...

Documentaire L’Islamisme radical aux Maldives Plages de sable blanc, lagons turquoise et bungalows de luxe… Les Maldives apparaissent comme le paradis sur Terre. Mais...

Documentaire Roya, fin octobre Court-métrage documentaire sur les migrants dans la Vallée de la Roya, ainsi que sur ceux qui leur viennent en...

Documentaire Ouragan Irma : le cauchemar qui hante encore Presqu’un an après le passage de l’ouragan Irma, les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy se battent pour tout...

Documentaire Mauritanie, à la rencontre des femmes du désert En Mauritanie, l’écrivaine voyageuse Blanche de Richemont explore la vie dans les sables en allant à la rencontre des...

Documentaire Hooligans : bêtes de foot Ils cachent leurs noms et visages pour que personne ne sache qui ils sont et ce qu’ils font. Des...

Documentaire Pauv’pêcheur, le quotidien d’une cabane de pêcheur du lac Léman et ses habitants Immersion dans la cabane du pêcheur Manu Torrent, petite bicoque de bric et de broc où défile toute une...

Documentaire En route pour le nucléaire Le spectre d’une catastrophe nucléaire hante à nouveau les esprits. Poutine brandit la menace de la bombe atomique, l’Ukraine...

Documentaire Où va la Pologne? Nourri des images de manifestations qui ont fait l’actualité, celles en faveur du droit à l’avortement comme celles des...

Documentaire Savoir raison garder L’un des éléments essentiels du processus démocratique réside dans la tenue épisodique d’élections libres, équitables et transparentes. Au Burkina...

Documentaire Décharges à ciel ouvert : la colère des riverains Des décharges illégales à ciel ouvert empoisonnent la vie des riverains en France. Face à cette menace, ces habitants...