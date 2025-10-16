Marseille. Jean-Yves Sayag est responsable de la lutte contre les décharges sauvages, un phénomène qui défigure des quartiers et des paysages entiers de la cité phocéenne. Avec son ami Gérard, retraité engagé pour l’environnement, Jean-Yves fait quotidiennement la chasse aux pollueurs. Voitures démontées, huiles de vidange, meubles, gravats, literie… autant d’éléments qui encombrent illégalement certains quartiers de la ville de Marseille et qui exaspèrent l’élu qui vient de constater un nouveau dépôt sauvage au milieu d’une route.
