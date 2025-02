Documentaire

Le 5 novembre 2018, deux immeubles insalubres du quartier Noailles s’effondrent, ensevelissant huit personnes. Après l’accident, de nombreux logements du centre-ville sont évacués. Pourquoi pas avant ? Quelles alertes données, quelles expertises menées, quelles mesures prises par la mairie ? Pourquoi deux immeubles insalubres se sont-ils effondrés en quelques secondes, à Marseille, le 5 novembre 2018, ensevelissant huit personnes sous les décombres ? Pourquoi plus d’une centaine de logements, plus de cent-dix immeubles du quartier de Noailles, en centre-ville, ont-ils été évacués après l’accident, et pas avant ? Un documentaire de Romain Boutilly, Perrine Bonnet, Swanny Thiébaut et Annie Triboire pour Envoyé Spécial.