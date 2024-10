Documentaire

Dans presque toutes les villes d’Europe, se loger coûte de plus en plus cher et le foncier devient une denrée rare. Pourtant, sur les rares parcelles encore vierges, on préfère construire des immeubles cotés plutôt que des appartements accessibles. Pour quelles raisons ?

Indépendamment de la conjoncture et des politiques économiques, quels facteurs expliquent cette forte augmentation de la demande ? Pourquoi l’offre de logements ne suit-elle pas ? Et quels sont les leviers qui pourraient changer la donne ?

Série documentaire scientifique (Allemagne, 2024, 30mn)

Disponible jusqu’au 13/10/2027