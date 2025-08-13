Ressources Dans la même catégorie

Documentaire USA : la traque des femmes qui avortent « Avortement USA » / Au Texas, depuis l’été dernier, avorter est devenu tout simplement… illégal. Les femmes en détresse qui...

Conférence Appropriation culturelle ou appréciation culturelle : où tracer la frontière ? Madonna, Beyoncé, Kim Kardashian… De nombreuses personnalités ont été accusées d’appropriation culturelle pour leurs choix vestimentaires ou artistiques. Pourquoi...

Documentaire Clandestins à Paris : bien loin des rêves A Belleville, de nombreuses femmes chinoises sont clandestines et peinent à trouver du travail. Si certaines réussissent à subvenir...

Documentaire Une ambulance pour la Géorgie Depuis plus de trente ans, John Shackleton livre des ambulances dans des régions en crise. À 84 ans, ce Britannique mène sa...

Documentaire Le pays de la diversité – Pakistan Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également...

Documentaire Bateau-clinique : au secours des communautés isolées En Amazonie, dans le nord du Brésil, se trouve le Rio Madeira, l’un des cours d’eau majeurs de l’Amérique...

Documentaire La Chine croit dur comme fer aux Aliens Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...

Documentaire Consommer local grâce aux circuits courts De nouveaux modes de consommation s’offrent à nous pour manger mieux et favoriser l’agriculture locale tout en tissant du...

Documentaire Les sacrifiés du pétard (2/2) Une drogue pas si douce. Près d’un ado sur deux en France dit avoir déjà touché au cannabis, et...

Documentaire Les pêcheurs français face au Brexit C’est un coup de tonnerre qui a secoué les pêcheurs de la région de Cherbourg. Suite au Brexit et...

Documentaire Irak : mister hipster Direction une région hautement instable, et plus précisément à Kirkouk, la Jérusalem des Kurdes en Irak. Dans cette ville...

Documentaire Enfants des déserts – Maverimana, enfant de la terre rouge Dans la région du Kaokoland, à 800 kilomètres de la capitale namibienne, vit Maverimana, une petite fille de 11...

Documentaire Black lives, Afro-Américains : l’impasse Dans l’épisode 8 de Black lives, RT essaie de comprendre si noirs et blancs sont, aux Etats-Unis, capables de...

Documentaire Tanzanie – rêve de pierres La Tanzanie possède un sous-sol riche en minerais notamment en pierres précieuses. Dimitri Manthéakis, d’origine grecque mais Tanzanien depuis...

Documentaire Le bonheur du berger abkhaze Malgré une histoire parfois tourmentée, avec notamment la guerre d’indépendance contre la Géorgie, la république séparatiste d’Abkhazie a su...

Documentaire L’Homme à la caméra Une journée de la vie quotidienne à Odessa : un opérateur filme, une monteuse visionne ses images, des spectateurs...

Documentaire Un procureur contre la ‘Ndrangheta Le procureur Nicola Gratteri a frappé au cœur la mafia calabraise, la plus puissante d’Italie. Plus de 350 membres...

Documentaire Entre Terre et Ciel – Mont Graham, les astronomes de la montagne sacrée Haut lieu de l’astronomie de l’hémisphère nord, le mont Graham est depuis toujours un site sacré pour les Apaches....