« Avortement USA » / Au Texas, depuis l’été dernier, avorter est devenu tout simplement… illégal. Les femmes en détresse qui...
Madonna, Beyoncé, Kim Kardashian… De nombreuses personnalités ont été accusées d’appropriation culturelle pour leurs choix vestimentaires ou artistiques. Pourquoi...
A Belleville, de nombreuses femmes chinoises sont clandestines et peinent à trouver du travail. Si certaines réussissent à subvenir...
Depuis plus de trente ans, John Shackleton livre des ambulances dans des régions en crise. À 84 ans, ce Britannique mène sa...
Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également...
En Amazonie, dans le nord du Brésil, se trouve le Rio Madeira, l’un des cours d’eau majeurs de l’Amérique...
La ruée vers les émeraudes est ouverte
Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...
De nouveaux modes de consommation s’offrent à nous pour manger mieux et favoriser l’agriculture locale tout en tissant du...
Une drogue pas si douce. Près d’un ado sur deux en France dit avoir déjà touché au cannabis, et...
C’est un coup de tonnerre qui a secoué les pêcheurs de la région de Cherbourg. Suite au Brexit et...
Direction une région hautement instable, et plus précisément à Kirkouk, la Jérusalem des Kurdes en Irak. Dans cette ville...
Dans la région du Kaokoland, à 800 kilomètres de la capitale namibienne, vit Maverimana, une petite fille de 11...
Dans l’épisode 8 de Black lives, RT essaie de comprendre si noirs et blancs sont, aux Etats-Unis, capables de...
La Tanzanie possède un sous-sol riche en minerais notamment en pierres précieuses. Dimitri Manthéakis, d’origine grecque mais Tanzanien depuis...
Malgré une histoire parfois tourmentée, avec notamment la guerre d’indépendance contre la Géorgie, la république séparatiste d’Abkhazie a su...
Une journée de la vie quotidienne à Odessa : un opérateur filme, une monteuse visionne ses images, des spectateurs...
Le procureur Nicola Gratteri a frappé au cœur la mafia calabraise, la plus puissante d’Italie. Plus de 350 membres...
Haut lieu de l’astronomie de l’hémisphère nord, le mont Graham est depuis toujours un site sacré pour les Apaches....
C’est la nouvelle tendance du moment dans les salons de coiffure : les extensions de cheveux humains. Ces toisons...
