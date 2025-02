Documentaire

Il est l’un des hommes d’affaires les plus riches du Canada et un philanthrope respecté. Quand Michael DeGroote investit des millions dans des casinos aux Caraïbes, son rêve se transforme en cauchemar. Menaces de mort, vengeances et implication de Vito Rizzutto le parrain de la Mafia. Une enquête de la CBC et du Globe and Mail. Un documentaire d’Harvey Cashore, Joseph Loiero & Terence McKenna