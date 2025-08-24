Documentaire

Si les jeux vidéo programmés existent depuis 1958 avec la naissance de Tennis for Two, leurs modes de création ont bien évolué et ce, pour le mieux. En effet, avant l’apparition des versions bêta, les jeux fraîchement commercialisés présentaient des défauts s’étant faufilés entre les mailles du filet de la phase d’assurance qualité.

Mais qu’est-ce qu’une version bêta ? Découvrons ensemble ce nouvel aspect de la création de jeux vidéo qui permet aussi de s’impliquer davantage en tant que joueur.

L’objectif des versions bêta

Les versions bêta constituent les avant-dernières versions des jeux vidéo avant leur sortie officielle. Si certaines sont réservées aux équipes d’assurance qualité telles que les linguistes ou des développeurs extérieurs au studio qui a céé le jeu, d’autres sont accessibles à un public plus large.

Pour faire court, il s’agit d’un échange de bons procédés dont l’objectif est de solliciter les fans impatients afin de les faire contribuer au développement de leur jeu préféré.

Tout le monde s’y retrouve donc puisque d’un côté, les joueurs profitent d’un accès anticipé (la plupart du temps gratuit) au jeu et d’un autre côté, les développeurs s’épargnent des phases de test supplémentaires et évitent de potentielles critiques après la sortie officielle. Certaines entreprises proposent également des réductions voire des cadeaux aux joueurs prenant le temps d’essayer leur version bêta.

Ce type de test aurait par exemple pu éviter à des jeux comme FIFA 14, The Witcher 3 ou Assassin’s Creed Unity de faire l’objet de bad buzz lors de leur sortie. En effet, ces jeux abritaient des glitches perturbant l’avancement des joueurs et figurent même sur la liste dressée par Cyberghost des dix jeux avec les erreurs les plus cocasses de tous les temps.

Comment se déroulent les phases bêta ?

Au cours d’une phase bêta, les développeurs attendent des retours de la part de joueurs dévoués. Ils espèrent ainsi pouvoir corriger des bugs, des glitches, des fautes de frappe et des incohérences ayant bravé les premières phases de test.

Récolter l’avis de joueurs plutôt aguerris leur permet également d’ajuster leur jeu afin de mettre toutes les chances de leur côté en ce qui concerne sa popularité à venir. En effet, quoi de mieux que l’opinion des joueurs eux-mêmes pour faire les changements nécessaires ?

Diablo IV : une bêta ouverte sera proposée pour tous (même sans avoir acheté le jeu) du 24 au 26 mars.

Valable sur PC, Xbox Series X et S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4.

Si vous avez préco le jeu vous avez une bêta en avance du 17 au 19 mars.https://t.co/SWxdqqkfNB pic.twitter.com/AypKhTHDir — Dashup! (@DashupYT) February 19, 2023

Le jeu Diablo IV par exemple, édité par Blizzard Entertainment, sera l’un des premiers jeux de l’année 2023 à lancer sa version bêta. Si sa sortie officielle est prévue pour le 6 juin 2023, les fans les plus impatients pourront profiter du week-end bêta organisé par les développeurs, ayant lieu du 17 au 19 mars, pour avoir un avant-goût de ce qui les attend et même contribuer à la finalisation du produit.

Vous êtes tenté(e) ? On vous comprend. Et si ces versions bêta ne vous suffisent pas, pas de panique, certaines entreprises proposent même à leurs fans de participer directement à la création du contenu de leurs jeux. Par exemple, comme l’explique Geek Gen, Techland a proposé à ses joueurs un concours consistant à créer une carte avec son tout nouvel outil, avec des gains à la clé.