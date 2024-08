Documentaire



Clothilde et Nicolas, parents de six enfants, ont décidé d’adopter deux filles. De leur côté, Marina et Frédéric ont quitté leur Belgique natale pour s’installer dans un village du Lot, avec leurs sept petits âgés de 3 mois à 13 ans. Ce retour à la nature fait l’unanimité. Malgré des fins de mois difficiles, ils se lancent dans la rénovation de leur maison. Quant à Elisabeth et Jean-Baptiste, militaire, ils élèvent huit jeunes filles et deux garçonnets.