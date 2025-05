Documentaire

La galère dans les transports c’est le lot quotidien de bon nombre de Français. Retards, trains supprimés, grève à répétition… l’enfer des trajets ‘domicile-travail’ est devenu l’un des premiers facteurs de stress pour les salariés. En moyenne la durée d’un trajet ‘domicile-travail’ est de 45 minutes en île de France, 30 minutes en province. Au delà, les spécialistes considèrent ces déplacements comme mauvais pour la santé. Pourtant, on passe de plus en plus de temps dans des transports en commun saturés. Comment faire quand on habite loin de son travail ? Existe-t-il des alternatives pour améliorer la vie des salariés ? Nous avons rencontré Franz et Patrice qui partagent avec nous leur quotidien bringuebalant. Un documentair de Diane Aragou.