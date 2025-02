Documentaire

Les Israéliens l’appellent la bulle, une bulle de fête au cœur d’un pays en guerre. Loin des images de conflits, d’occupation et de terrorisme le plus souvent associées à Israël, Tel Aviv, la capitale de 400 000 habitants, est un îlot préservé. Les Israéliens s’y réfugient pour oublier la violence et se ressourcer. Des centaines de bars et de boites de nuit, une vie nocturne qui concurrence désormais celle d’Ibiza ou de Miami : Tel Aviv, c’est la ville qui ne dort jamais. Un documentaire de Frédéric Boisset. Productions Tony Comiti.