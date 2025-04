Documentaire

C’est le plus grand centre d’accueil pour SDF de France. La mie de pain, une association qui existe depuis plus d’un siècle dans le 13ème arrondissement de Paris. En période de grand froid, ils sont près de 600 sans-abris à passer par ce refuge, le dernier rempart avant la rue. Un repas chaud et un lit pour dormir et un peu de réconfort pour tous ces accidentés de la vie. Nous suivrons le quotidien de plusieurs sans-abris et de ceux qui y travaillent. Une immersion dans un univers rude mais éclairé par de la chaleur humaine. Un documentaire d’Arnaud Levert Andréa Riedinger.