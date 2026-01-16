Vous connaissez la différence entre le sapin et l’épicéa ? Réponse lors d’une petite rando dans la forêt des Vosges avec Albane Lessard, sylvothérapeute.
Cette plante insectivore attire ses proies grâce à un liquide gluant. Quand ils se posent dessus, il est déjà...
Situé en Loire-Atlantique, à quelques kilomètres au sud de Nantes, ce lac est le plus grand lac naturel de...
La pandémie de Covid-19 nous invite à réfléchir sur les relations entre les sociétés et la nature à la...
Abisko, en Laponie suédoise, est l’un des meilleurs endroits au monde pour observer les aurores boréales. Un scientifique de...
Du Pacifique aux Maldives, une faune aquatique d’une extraordinaire diversité se presse le long des parois escarpées des volcans...
Le biomimétisme pose un autre regard sur la nature. Il s’agit de chercher à comprendre et à imiter les...
Nous méconnaissons que la vie sur Terre se passe surtout… sous terre. Les sols sont construits par la biodiversité...
Les Diatomées sont des micro-algues et pourtant, ce ne sont pas des plantes. Elles sont microscopiques et pourtant visibles...
La succession de lacs turquoise et de cascades du parc national Plitvice, en Croatie, offre un spectacle grandiose. Cet...
Sabine et Jamy mettent le cap sur Aigues-Mortes, au Sud-Ouest de la Camargue. Depuis l’antiquité l’homme y aménage...
Un lac, au printemps, dans la province du Chungcheong, au centre de la Corée du Sud. Un couple de...
La Corse est une île aux trésors. Ses plages baignent dans la Méditerranée ; ses fonds marins abritent des...
De l’Alaska à la Caroline du Sud en passant par les Rocheuses, un panorama des somptueux paysages des États-Unis...
Vous pensez tout savoir sur les pommes ? Détrompez-vous ! Ce fruit du quotidien cache bien des secrets étonnants....
La battue aux sangliers dans la montagne corse est plus qu’un loisir. C’est un temps fort de la vie...
Les jungles: le monde clos des jungles où seuls les autochtones peuvent s’aventurer sans risquer leurs vies. Des arbres...
Un voyage évolutif, filmé en IMAX, à travers la «forêt tropicale humide», montrant les trésors des forêts. Des insectes...
La conférence se focalise sur l’exploration des champs hydrothermaux des abysses, la métallogénie et les fumeurs noirs. Les océans...
Les théories de l’évolution de Charles Darwin sont dans ce film au banc d’essais, car elles sont aujourd’hui mises...
Dans ce voyage extraordinaire, nous partons au cœur des zones les plus sauvages de France, pour y découvrir une...
