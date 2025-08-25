Documentaire

De Palau à Sharm El Sheikh, de Durban à Koh Tao ou au détroit de Lembé, dans les plus beaux sites de plongée, ce nom est sur toutes les lèvres, dans tous les rêves : Raja Ampat.

Cette vaste région aux eaux limpides abrite la plus riche biodiversité marine au monde. Constitué de quatre îles principales et d’innombrables îles plus petites, la beauté et la variété des paysages de Raja Ampat sont époustouflantes.

Au cœur de ces îles, des amoureux de la nature viennent de créer un premier éco-resort. Rejoignez-le dans leurs aventures et découvrez l’une des régions les plus reculées du monde.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Indonésie, l’archipel sauvage »

Réalisation : Olivier Lamour

