Documentaire

Les origines de la Première Guerre mondiale sont très nombreuses et complexes et ont suscité de nombreux débats entre historiens, surtout concernant la responsabilité de l’Allemagne. Entre 1871 et 1914, nombreux sont les facteurs qui ont contribué à déstabiliser un certain équilibre des puissances européennes. L’impérialisme adopté par les pays européens, surtout en Afrique, la montée en puissance de l’Allemagne, qui favorisera le développement des alliances, surtout défensives, entre États et l’expansion des mouvements nationalistes en sont les principaux.