Documentaire La dangereuse rivière Lukuga au Congo Les kayakistes de légende, Ben Stookesberry et Chris Korbuic, ont affronté les rapides les plus dangereux de la planète...

Documentaire Comment les plantes carnivores capturent-elles leurs proies ? Certaines plantes ont inventé des solutions radicales pour survivre dans des milieux pauvres en nutriments. C’est le cas des...

Documentaire Comment les plantes ont envahi le monde ? Bien que dépourvues de jambes, les plantes sont parvenues à coloniser tous les milieux grâce à une sexualité des...

Documentaire Pourquoi les plantes nous sont-elles supérieures ? L’humanité est douée d’intelligence et d’aptitude à créer… Nous sommes capables de bouger, de nous souvenir, de ressentir… Nous...

Podcast Lumières sur la nuit On a parfois l’impression que la nuit n’existe qu’à travers son antinomie avec le jour : il existe 2...

Article 4 infos insolites sur les champignons Les champignons sont partout : dans nos assiettes, nos forêts, nos médicaments… mais ce que l’on sait moins, c’est...

Documentaire Les richesses insoupçonnées de la mangrove Les mangroves sont un écosystème tropical parmi les plus méconnus de la planète. Tantôt noyée et tantôt à découvert,...

Article L’aster maritime, une plante aux bienfaits insoupçonnés L’aster maritime, également connu sous son nom scientifique Aster tripolium, est une plante côtière qui mérite toute notre attention....

Documentaire Toits de Paris, des jardins extraordinaires Depuis quelques années, des potagers poussent en toute discrétion, au-dessus des Parisiens. L’agriculture urbaine transforme les toits de la...

Documentaire L’émouvante renaissance d’une rivière racontée par ceux qui l‘ont sauvée La rivière l’Aire a été récemment renaturée. A travers le regard du réalisateur Alexandre Lachavanne et de son institutrice...

Documentaire Planete Terre – Les jungles Un périple spectaculaire à la découverte de la Terre, de sa faune et de sa flore. « L’ultime portrait » de...

Documentaire Atlantides – Canada, Athabasca Sur notre planète surpeuplée, il est encore des hommes qui vivent dans des lieux sauvages, en parfaite harmonie avec...

Documentaire À la poursuite des aurores boréales Chaque hiver, les aurores boréales surgissant dans le ciel des régions situées au-delà du cercle polaire, engagent leur mystérieuse...

Documentaire Pacifique, un océan vorace L’océan Pacifique regorge de nourriture, et c’est elle qui organise la vie marine. La baleine bleue se repaît de...

Documentaire Un hiver enchanté Petites fables d’hiver, ou comment les animaux survivent au froid et à la neige. À la manière d’un conte,...

Documentaire Nature d’estuaire Dans sa dernière ligne droite, la Loire longe sur 20 km un vaste territoire encore presque sauvage, berceau d’une...

Documentaire Planète sous influence – Le feu (1/2) La Terre dispose de forces naturelles incroyables qui lui ont donné le pouvoir de créer et de détruire des...

Documentaire Waterlife: Le règne des marées WATERLIFE est le premier documentaire entièrement filmé en Haute Définition, en mettant en scène les différents écosystèmes aquatiques de...

Documentaire Les miracles de la mousson – La nature en suspens La mousson d’été, qui baigne une partie de la planète, est synonyme de pluies torrentielles salutaires, mais souvent dévastatrices...