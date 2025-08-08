Port-Cros, le premier parc national marin français entre ciel et mer, un paradis sous-marin protégé, abrite une faune unique, entre défis écologiques, préservation et découverte des trésors naturels.
Réalisation : Ulla Lohmann
Réalisation : Ulla Lohmann
Les kayakistes de légende, Ben Stookesberry et Chris Korbuic, ont affronté les rapides les plus dangereux de la planète...
Certaines plantes ont inventé des solutions radicales pour survivre dans des milieux pauvres en nutriments. C’est le cas des...
Bien que dépourvues de jambes, les plantes sont parvenues à coloniser tous les milieux grâce à une sexualité des...
L’humanité est douée d’intelligence et d’aptitude à créer… Nous sommes capables de bouger, de nous souvenir, de ressentir… Nous...
On a parfois l’impression que la nuit n’existe qu’à travers son antinomie avec le jour : il existe 2...
Les champignons sont partout : dans nos assiettes, nos forêts, nos médicaments… mais ce que l’on sait moins, c’est...
Les mangroves sont un écosystème tropical parmi les plus méconnus de la planète. Tantôt noyée et tantôt à découvert,...
L’aster maritime, également connu sous son nom scientifique Aster tripolium, est une plante côtière qui mérite toute notre attention....
Depuis quelques années, des potagers poussent en toute discrétion, au-dessus des Parisiens. L’agriculture urbaine transforme les toits de la...
La rivière l’Aire a été récemment renaturée. A travers le regard du réalisateur Alexandre Lachavanne et de son institutrice...
Un périple spectaculaire à la découverte de la Terre, de sa faune et de sa flore. « L’ultime portrait » de...
Sur notre planète surpeuplée, il est encore des hommes qui vivent dans des lieux sauvages, en parfaite harmonie avec...
Chaque hiver, les aurores boréales surgissant dans le ciel des régions situées au-delà du cercle polaire, engagent leur mystérieuse...
L’océan Pacifique regorge de nourriture, et c’est elle qui organise la vie marine. La baleine bleue se repaît de...
Petites fables d’hiver, ou comment les animaux survivent au froid et à la neige. À la manière d’un conte,...
Dans sa dernière ligne droite, la Loire longe sur 20 km un vaste territoire encore presque sauvage, berceau d’une...
La Terre dispose de forces naturelles incroyables qui lui ont donné le pouvoir de créer et de détruire des...
WATERLIFE est le premier documentaire entièrement filmé en Haute Définition, en mettant en scène les différents écosystèmes aquatiques de...
La mousson d’été, qui baigne une partie de la planète, est synonyme de pluies torrentielles salutaires, mais souvent dévastatrices...
Nous allons donc essayer à partir de dictionnaires, d’ouvrages horticoles, de sites spécialisés et de la tradition, de donner...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site