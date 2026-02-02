Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Délinquance urbaine : les forces de l’ordre en première ligne Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.

Documentaire Gendarmerie nationale sur l’A10, l’autoroute de tous les excès L’ autoroute Paris – Bordeaux est l’un des axes les plus empruntés de France. 540 kilomètres : c’est la...

Documentaire Cyclistes en ville : ont-ils vraiment tous les droits ? Alors que plus de 25 millions de vélos circulent en France, les tensions explosent : agressions, insultes, infractions… Les...

Documentaire William Cook, l’autostoppeur de la mort William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers...

Documentaire La police en première ligne face aux voleurs de bijoux C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...

Documentaire Alerte sécurité : la brigade urbaine en action L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...

Documentaire Immersion dans la lutte contre les braconniers Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...

Documentaire Texas : les prisons hors norme Quand l’État le plus conservateur des États-Unis décide de réformer sa justice, la réponse est aussi inattendue que pragmatique...

Documentaire Le naufrage de » l’école en bateau » Dans les années 70, Léonide Kameneff créa « l’école en bateau», proposant aux enfants une année scolaire autour du...

Documentaire Forces de l’ordre surarmées : le nouveau contrôle des foules Partout sur la planète, des foules en colère affrontent des forces de l’ordre surarmées. La guerre des images sur...

Documentaire Jonathann Daval, le mari aux deux visages Cette affaire a tenu en haleine la France entière pendant des mois. Le 30 octobre 2017, la jolie Alexia...

Documentaire Bobby Joe Long, le tueur en série de Tampa Bobby Joe Long, le tueur qui fit trembler la ville de Tampa dans les années 80…

Documentaire Délit de fuite : quand la police traque les chauffards A Paris, une unité a été spécialement créée pour endiguer l’augmentation constante des infractions routières : l’unité de traitement...

Documentaire Paradis pour pervers – Bernard Giles Floride, Sud des Etats-Unis. Le long de l’océan Atlantique, le comté de Brevard la taille d’un département français, recouverte...

Documentaire Le mystère des tueurs de vaches À chaque fois, le mode opératoire est le même. Pendant des nuits de pleine lune, des vaches sont abattues...

Documentaire Vacances sous haute surveillance : combat contre les cambrioleurs Vacances d’été : Policiers et gendarmes en alerte contre les cambriolages. Les vols avec effraction sont en hausse, visant...

Documentaire Affaire Daval, un pacte familial ? Enquête sur le meurtre d’Alexia Daval et sur la culpabilité de son mari Jonathann.