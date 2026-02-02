Un aperçu intense du quotidien des forces de l’ordre, de la Gendarmerie Nationale à la Police Municipale.
Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République française, a vu ses pourvois en Cassation rejetés dans l’affaire Bismuth, confirmant...
L’ autoroute Paris – Bordeaux est l’un des axes les plus empruntés de France. 540 kilomètres : c’est la...
Alors que plus de 25 millions de vélos circulent en France, les tensions explosent : agressions, insultes, infractions… Les...
William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers...
C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de...
L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...
Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...
Quand l’État le plus conservateur des États-Unis décide de réformer sa justice, la réponse est aussi inattendue que pragmatique...
Dans les années 70, Léonide Kameneff créa « l’école en bateau», proposant aux enfants une année scolaire autour du...
Partout sur la planète, des foules en colère affrontent des forces de l’ordre surarmées. La guerre des images sur...
Cette affaire a tenu en haleine la France entière pendant des mois. Le 30 octobre 2017, la jolie Alexia...
Bobby Joe Long, le tueur qui fit trembler la ville de Tampa dans les années 80…
A Paris, une unité a été spécialement créée pour endiguer l’augmentation constante des infractions routières : l’unité de traitement...
En juillet 2000, Richard Alessandri, chef d’entreprise à qui tout semble réussir, est retrouvé mort dans son lit, abattu...
Floride, Sud des Etats-Unis. Le long de l’océan Atlantique, le comté de Brevard la taille d’un département français, recouverte...
À chaque fois, le mode opératoire est le même. Pendant des nuits de pleine lune, des vaches sont abattues...
Vacances d’été : Policiers et gendarmes en alerte contre les cambriolages. Les vols avec effraction sont en hausse, visant...
Enquête sur le meurtre d’Alexia Daval et sur la culpabilité de son mari Jonathann.
Fin septembre 2020, une plainte a été déposée contre Gérald Marie, dirigeant de la prestigieuse agence de mannequins Élite,...
