Documentaire

Paris fut Lutèce, la ville de la boue (traduction littérale). Au Moyen Age, les rues étaient envahies par ce mélange d’ordures ménagères et d’excréments humains que les habitants jetaient par les fenêtres. Ni fosses d’aisance, ni égouts…

Quand il pleuvait, le tout se transformait en boue que l’on chassait dans une rigole au milieu de la chaussée. Pour pallier à ces désagréments, le roi Philippe Auguste décida de faire paver les grands axes de la capitale.

Le 18ème siècle voit naître les premiers courants hygiénistes et de nombreuses théories farfelues. Néanmoins, le cimetière des Innocents au cœur de Paris, voisinant avec les Halles et recevant cochons et prostitution, fut fermé en 1790. On estimait que l’odeur des corps en décomposition, mélangé aux déchets du marché, provoquait l’asphyxie.

Toutes les dépouilles furent transférées dans les catacombes. Le Paris de Napoléon 1er ressemble à une ville médiévale parsemée de bidonvilles. Le ramassage des déchets est presque inexistant.

Et la plupart des Parisiens continue à boire l’eau de la Seine polluée par les tanneurs et les bouchers ! Il faudra attendre le préfet Poubelle pour enfermer les ordures dans trois poubelles… déjà le tri sélectif!

C’est plus tard, grâce au baron Haussmann et à sa politique de grands travaux, que la ville va faire sa toilette de civilisation, s’aérer, s’assainir et s’embellir…

Documentaire réalisé par Nick Quinn.