Documentaire

Avec plus d’un million de véhicules par jour, le périphérique parisien est au bord de la saturation. Les deux-roues et les poids lourds y paient un lourd tribut, souvent à cause de la vitesse et de comportements dangereux. Trois unités de police surveillent ce boulevard sous haute tension, où le trafic dense le jour laisse place aux chauffards la nuit.