Documentaire

Le Cardinal André Vingt-Trois, accompagné de plusieurs évêques français, était accueilli en octobre 2008 en Russie par le Patriarche Alexis II. La caméra de KTO a pu suivre pas à pas cette visite historique. En plus des rencontres avec le Patriarche, ce voyage a comporté un pèlerinage au monastère de la Trinité et de saint Serge et sur la tombe du Père Alexandre Men, une visite d’une oeuvre caritative et une conférence à Moscou, un déplacement aux Îles Solovki, lieu de martyr de nombreux prêtres et évêques après la révolution de 1917. Un documentaire de KTOtv.