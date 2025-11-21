Le zoroastrisme est une religion vieille de plusieurs millénaires qui a joué un rôle important dans la construction des grandes religions monothéistes. Images tirées de la série documentaire « Cosmos : Nouveaux mondes ».
Dans le petit village de Kolbsheim en Alsace, une pasteure harangue les policiers venus évacuer les militants zadistes qui...
La religion a-t-elle encore un avenir en France ? D’un côté, Thomas C. Durand, animateur de la chaîne La...
Peut-on vraiment se préparer à une vie d’abstinence? En Suisse, la formation des séminaristes prend désormais en compte l’aspect...
Le premier centre taoïste d’Europe a ouvert ses portes à Bullet, dans le canton de Vaud en Suisse. Le...
Marco Polo, né en 1254 à Venise, était bien plus qu’un simple voyageur. Il était un pionnier audacieux, un...
La foi, on peut l’avoir ou pas, la trouver, la perdre, la voir se transformer au fil des événements...
Dans les premiers siècles de l’histoire du christianisme, s’est posée la question des rapports de la nouvelle religion avec...
C’est un événement hors du commun qui s’est déroulé le 27 avril 2014 à Rome… Ce jour là, le...
Dans la Bible, le livre de L’Exode relate que les Hébreux se sont libérés du joug égyptien et sont...
Si vous êtes passionné par la Grèce antique, vous devez sans nul doute connaître le Cerbère de la mythologie. Cette...
L’ésotérisme est un ensemble de croyances et de pratiques qui se concentrent sur les aspects mystiques et spirituels de...
Les femmes musulmanes dérangent, intriguent, polarisent, prises au piège dans un carcan forgé par un amalgame d’histoires à la...
La fête de l’Immaculée Conception glorifie la grâce sublime par laquelle la Sainte Vierge fut la seule parmi les...
Au Japon, le précepte bouddhiste selon lequel toute vie, humaine comme animale, se doit d’être respectée, a profondément marqué...
National Geographic vous emmène au cœur de la communauté encore mal connue de l’hassidisme et explore les croyances, les...
Saint-Jacques-de-Compostelle, en Galice (Espagne), est devenu, depuis le dernier quart du XXe siècle, le lieu de convergence de plusieurs...
Alors que depuis des siècles les familles asiatiques pratiquent les retraites dans des temples, les Occidentaux s’ouvrent de plus...
Dans ce volet, Morgan Freeman s’intéresse à l’évolution de la perception de Dieu au cours de l’histoire et s’interroge...
L’Aïd el-Kébir est une fête majeure dans le calendrier musulman, lors de laquelle les fidèles retrouvent leur famille et...
Le Vatican : de la persécution des premiers Chrétiens et la Rome antique à l’extension internationale d’une grande religion....
