Documentaire

Difficile de ne pas employer de superlatifs lorsqu’il s’agit de parler de la Norvège… On vient même de lui décerner, en mars 2017, le titre de « pays où l’on est le plus heureux au monde » ! Sans doute grâce à sa nature grandiose, généreuse et préservée. C’est ce que Philippe Gougler nous propose de découvrir ce soir en longeant la route des fjords, nés de l’union de la glace et de la mer. Un voyage dans des décors époustouflants. Un documentaire de Faut pas rêver.