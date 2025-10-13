Des chercheurs d’or en Alaska avec leurs radeaux de fortune aux habitants de Detroit, la ville où le rêve américain est devenu un cauchemar, en passant par le désert texan, Sebastian Perez est parti rencontrer les rois du Système D. Ceux qui s’adaptent à toutes les situations dans l’esprit des pionniers fondateurs.Cinq ans après le début de la crise financière, une grande partie de la société américaine s’est déjà adaptée. La plupart de ceux qui ont tout perdu ont trouvé des solutions de survie dans la solidarité et la débrouille. D’autres, par militantisme et conviction, sont en train d’imaginer une nouvelle société. Un American Dream plus juste et plus solidaire.LE SYSTÈME D aux Etats-Unis avec Sebastian Perez, c’est un voyage à la rencontre de ceux qui s’inventent un avenir grâce à la débrouille. Tous ces atypiques qui refusent de baisser les bras, avec le sourire.
Un reportage de Sebastian Perez.