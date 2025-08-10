Documentaire

Goroka, en Papouasie Nouvelle-Guinée, est la capitale du café.

Dans les années 50, des chercheurs d’or australiens auraient confié à certains habitants de la région la charge de faire pousser une variété importée de Jamaïque : le « Blue Mountain ». Le climat favorable des montagnes, aurait permis de produire un des cafés les plus savoureux au monde. Et désormais, la culture de la précieuse baie est devenue la ressource essentielle des populations de la région… mais les revenus ne reviennent pas toujours équitablement aux petites mains.

A Kimiagomo, petit village isolé dans les montagnes, un homme a décidé de changer la donne. Grâce à sa persévérance, son village compte aujourd’hui plusieurs centaines de caféiers et leurs productions sont capables de rivaliser avec les meilleurs graines du monde.

Documentaire : Papouasie-Nouvelle-Guinée, la terre de l’inattendu

Réalisation : Gildas Corgnet & Julien Félix

